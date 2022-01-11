Летальность от «омикрона» в России не превысит 0,5%, считает эксперт

Летальность от ковид-штамма «омикрон» не превысит в России 0,5%, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его оценке, в странах с более высоким уровнем вакцинации летальность от «омикрона» не превысит 0,1-0,2%.

«Сейчас очень точно посчитать эту летальность [от омикрон-штамма коронавируса] сложно, это потребует еще времени, но в общем она, скорее всего, не будет превышать 0,5%, и, я думаю, там, где страны привитые, - мы еще недостаточно привитая страна, и должны прививаться - там будет где-то порядка 0,1-0,2% летальности», - сказал он в эфире телеканала «Москва-24».

По его словам, узнать о появлении варианта «омикрон» в популяции можно по резкому подъему уровня заболеваемости, пишет ТАСС. «Вот начнется резкий рост заболеваемости, это будет означать, что у нас минимум 80-90% вируса - это "омикрон"», - добавил эксперт.