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В России с начала года на 3% подорожали автомобили

В России продолжают дорожать автомобили, но спрос на них сохраняется

В России с начала года на 3% подорожали автомобили
pixabay.com

Цена на автомобили в России с начала 2022 года выросли в пределах 3%. При этом спрос на них продолжается, а на рынке все еще не хватает предложения, сообщают дилеры. В будущем они прогнозируют продолжение роста цен из-за увеличивающихся издержек производителей и ослабления рубля, пишет «Коммерсантъ».

Участники авторынка представили следующее повышение цен с начала года: по Mitsubishi - 1,5-2%, по Kia - на 2-4%, по Mercedes – в среднем на 1,5%. Автомобили Toyota, Lexus и Jaguar Land Rover в январе прибавили в цене в среднем 2-3%, а Genesis с начала месяца повысил цены на 170 тыс. рублей по всему модельному ряду. После Нового года Hyundai Creta подорожала на 4,8%, Volkswagen Polo — на 0,1%, Mazda CX-5 — почти на 1%, машины Lada - на 1,4-3,2%, автомобили – Renault - на 1,5-2%.

Ранее сообщалось, что автомобили серьезно подорожали в России за 2021 год. Эксперты сравнили цены на машины в январе и декабре прошлого года.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 223, комментариев: 0
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