От Кремля пока не поступало инициатив по регулированию соцсетей, заявил Песков

От Кремля не поступало никаких инициатив по регулированию социальных сетей в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас пока нет такого ничего», - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать на фоне событий в Казахстане каких-либо инициатив от администрации президента по регулированию соцсетей в стране.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо «купировать» зло, которое несут соцсети. «Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее о том, планируют ли власти принимать дополнительные меры по защите молодежи от вредной для нее информации, высказался президент РФ Владимир Путин. В ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года он заявил, что российские власти будут продолжать добиваться от международных IT-гигантов исполнения требований российских законов, но при этом постараются соблюсти золотую середину в регулировании интернета и распространения в нем информации.