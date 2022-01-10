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​Украинский кот Броша выжил после получасовой стирки в машинке

Хозяева постирали заснувшего в машинке кота

​Украинский кот Броша выжил после получасовой стирки в машинке
Ветеринарная клиника "На рабочей" / facebook.com

Шотландский вислоухий кот Броша из города Днепр выжил после 30-минутного пребывания в работающей стиральной машине. Об этом рассказали представители ветеринарной клиники, куда привезли чудом выжившего кота.

По словам хозяев, Броша любит спать в барабане стиральной машины. В последний раз там оказалась собачья лежанка. Кот улегся на нее, и, поскольку лежанка оказалась такой же серой, как и Броша, хозяйка не заметила его и запустила машинку.

«Кот пробыл в стиральной машине около получаса до того, как владельцы услышали его крик. Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с собачьей лежанкой стирался кот», – рассказали представители клиники.

Там добавили, что на осмотре у кота были «хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством». Броше провели необходимую терапию, его анализы оказались в норме, после чего он отправился домой.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 265, комментариев: 0
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