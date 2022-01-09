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​Туркменистан намерен закрыть Врата ада

Горящий полвека кратер в Туркменистане потушат

​Туркменистан намерен закрыть Врата ада
Фото: pixabay.com

Газовый кратер в пустыне Каракумы, известный под названием «Врата ада» наконец потушат — такое распоряжение отдал лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как передает «Туркменистан сегодня», это поручение было отдано накануне на заседании правительства: президент заявил, что в пожаре, который бушует более 50 лет, «теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа».

Чтобы потушить пламя, назначенному ответственным вице-премьеру Шахыму Абдрахманову придется «собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов».

«Врата ада» разверзлись в 1971 году после обвала в пустыне разведочной шахты. Сегодня они представляют собой кратер в 20 метров глубиной и 60 метров шириной, внутри которого полыхает природный газ.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 377, комментариев: 0
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