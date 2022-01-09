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​Ученые: Омикрон — предвестник завершения эпидемии?

С появлением штамма омикрона COVID-19, вероятно, выход из эпидемической стадии, считают ученые

​Ученые: Омикрон — предвестник завершения эпидемии?
Фото: pixabay.com

Омикрон несет избавление от эпидемии? Возможно, именно так: исследователи из ЮАР заявили, что, вероятно, с появлением этого штамма COVID-19 начал переход из эпидемической фазы в эндемическую — то есть характерную для определенной местности.

Такие выводы сделаны на основе данных 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну омикрона, и 3976 пациентов с предыдущими штаммами, пишет Bloomberg, перевод дает РБК. Так, только 4,5 процента заболевших омикрон-штаммом COVID-19 умерли в госпитале — средний показатель других штаммов почти в пять раз больше: 21 процент.

При этом с каждой новой волной наблюдается более легкое течение заболевания, что и дает ученым возможность проявлять осторожный оптимизм, называя омикрон предвестником завершения эпидемии.


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Сегодня в 09:19, просмотров: 87, комментариев: 0
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