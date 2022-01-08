Правила получения паспорта в России изменятся этим летом

Паспорт гражданина РФ будет оформляться за пять дней: в 2022 году меняются правила получения главного документа гражданина. Как передает ТАСС со ссылкой на МВД, изменения вступят в силу 1 июля: «С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены, — цитирует информагентство представителей МВД. — Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем».

Напомним, что пока новые паспорта оформляются в течение 10-30 дней, а при замене паспорта в 45 лет документа и вовсе придется ждать до трех месяцев.

Нововведения не только корректируют сроки, но и содержание паспорта: так, отметки о заключении брака и наличии детей в нем станут добровольными. Кроме того, с 2023 года бумажные паспорта начнут постепенно вытесняться их электронными аналогами.