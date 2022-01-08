КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Китае

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (они пройдут в феврале) обойдутся без участия Северной Кореи: страна отказалась отправлять свои спортсменов в Китай из-за «действий враждебных сил», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и пандемии, но будем полностью поддерживать наших китайских товарищей в их работе по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника», — дает перевод заявления polit.ru: документ был направлен в оргкомитет Олимпиады.

Под «враждебными силами» руководство КНДР понимает Америку: «Антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников по предотвращению успешного проведения Олимпийских игр становятся все более злобными», — сетует оно.

Заметим, что и летние игры в Токио, которые прошли в 2021 году, также были проигнорированы спортсменами КНДР.