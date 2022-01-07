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​Российские авиакомпании не попали в список самых безопасных перевозчиков мира

Опубликован рейтинг 20 самых безопасных авиакомпаний мира. Российских там нет

​Российские авиакомпании не попали в список самых безопасных перевозчиков мира
Фото pixabay.com

Портал AirlineRatingsопубликовал список из 20 самых безопасных авиакомпаний мира. Возглавил его ключевой перевозчик Новой Зеландии Air New Zeland, сообщает «Медуза» (издание, которое российские власти считают иноагентом). Второе и третье место получили Etihad Airways (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар). Также в этом рейтинге фигурируют авиакомпании из Сингапура, Португалии, Австралии, США, Тайваня, Великобритании и скандинавских стран.

Одновременно был опубликован список из десяти самых безопасных лоукостеров. В их числе оказалась, например, ирландская Ryanair (известная нашим соотечественникам по кейсу с посаженным в Минске самолетом с оппозиционером).

Важно и то, что ни одна авиакомпания из России в эти списки не попала. Последний успех отечественных авиаторов – четвертое место «Аэрофлота» в рейтинге лучших перевозчиков в Европе (по версии британской компании SkyTax).


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07 января в 17:20, просмотров: 552, комментариев: 0
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