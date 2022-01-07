В России снизилось число смертей от коронавируса

По состоянию на 7 января в России за сутки от коронавируса умерло 787 человек – впервые с сентября 2021 года отметка ежедневных потерь ушла ниже 800. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с пандемией. Таким образом на данный момент летальность от коронавируса держится на уровне 2,96 процента.

Правда, при этом впервые за две недели выросло количество зарегистрированных случаев – сейчас их 16 735 по всей России. До этого ежесуточная выявляемость снижалась, и за последнюю неделю она не превышала 20 тысяч случаев в день. Большой скачок показала Москва – c 2300 до 3700 всего за один день.

В Югре за сутки выявлено 118 случаев коронавируса, 219 человек вылечились от болезни, шесть – умерли.