Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз

Власти Казахстана выполнили требования протестующих и установили предельные цены на сжиженный автогаз, передает «Спутник Казахстан». Таким образом, стоимость за литр топлива распределилась по регионам страны следующим образом:

в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);

в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – 65 тенге за литр);

в Алматы – 65 тенге за литр;

в столице, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – 75 тенге за литр).

Напомним, что из-за повышения цен на газ до 120 тенге в Казахстане начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Более подробно читайте об этом в нашем обзоре.