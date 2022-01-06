Жительница Тюмени оформила кредит на умершую мать

Тюменка взяла кредит на свою умершую мать. Об этом стало известно от представителей банка, которые обратились в полицию после того, как заметили факт преступления.

Сотрудники Уголовного розыска установили, что женщина воспользовалась установленным на смартфоне покойной приложением банка, где оформила займ на 70 тысяч. После этого горожанка перевела всю сумму к себе на карту. В содеянном злоумышленница раскаялась и сообщила полицейским, что потратила деньги на личные нужды.

«В отношении ранее не судимой жительницы областного центра дознавателем отдела дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного часть 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – рассказали в УМВД Тюменской области.