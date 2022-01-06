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Часть россиян смогут получить надбавку к пенсии в 14 тысяч рублей

Россияне с «особым стажем» смогут получать крупную надбавку к пенсии с января

Часть россиян смогут получить надбавку к пенсии в 14 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Россияне, вышедшие на пенсию по особому стажу, смогут получать надбавку с января 2022 года в 14 тысяч рублей, передает PRIMPRESS.

К таким категориям граждан относятся работники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, спасатели, достигшие 40-летнего возраста и наработавшие стаж по профессии не менее 15 лет, и пожарные, которым исполнилось 50 лет, и они наработали стаж по профессии не менее 25 лет.

Отмечается, что размер надбавки будет равен прожиточному минимуму пенсионера, который установлен в регионе. В ноябре прошлого года в ХМАО эта сумма составляла 14 606 рублей.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 575, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:53
С-спасибо, Путину. Внял угрозам пожарника пенсионера Наумова.

Ну хоть эти теперь возмущаться не будут.
Сергей Б
Сегодня в 11:55
А вот пенсионеру алконавту Коновалову пенсии уже на водку не хватает. И хоть бы што.
Сергей Б
Сегодня в 12:05
А все почему? А все потому, что Коновалов не требует, а клянчит.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:22
Все эти фейковые новости о повышении пенсии от неофициальных источников надо прекращать. Это просто эксплуатация темы в СМИ. Ведь только ленивый не затронул эту тему. А по сути это слухи или просто СПАМ. Проблему повышения пенсий пытаются заговорить. А официальные источники предались молчку. И это главная новости. Отсутствие новостей от Минтруда и ПФР.
Сергей Б
Сегодня в 14:37
«Все эти фейковые новости о повышении пенсии от неофициальных источников надо прекращать.»

Не сыпьте соль на рану алконавту.

Однако, пенсионер пожарник Наумов куда пропал и больше не ругает власти.
Аванес Сергей Б
Сегодня в 14:56
Забухал он на радостях видать
Сергей Б Аванес
Сегодня в 15:38
Рано забухал на радостях пожарник пенсионер Наумов, услышав новость о повышении пенсий категориям граждан к одной из которых относится он.

А вдруг завистливый алконавт прав и это всего лишь очередной фейк?

Сергей Б
Сегодня в 16:18
Даже до алконавта дошло, что любые официальные заявления властей в РФ о повышении доходов населения – это фейк.

Скоро алконавт протестовать начнет. За мир во всем мире и за сохранение популяции североамериканских сурикатов. На большее вряд ли способен.
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