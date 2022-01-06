Россияне с «особым стажем» смогут получать крупную надбавку к пенсии с января

Россияне, вышедшие на пенсию по особому стажу, смогут получать надбавку с января 2022 года в 14 тысяч рублей, передает PRIMPRESS.

К таким категориям граждан относятся работники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, спасатели, достигшие 40-летнего возраста и наработавшие стаж по профессии не менее 15 лет, и пожарные, которым исполнилось 50 лет, и они наработали стаж по профессии не менее 25 лет.

Отмечается, что размер надбавки будет равен прожиточному минимуму пенсионера, который установлен в регионе. В ноябре прошлого года в ХМАО эта сумма составляла 14 606 рублей.