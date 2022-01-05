Протестующие в Казахстане захватили резиденцию президента и здание администрации Алматы

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. В Алматы митингующие захватили здание администрации и резиденцию президента, там начались пожары, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

РБК уточняет, что захваченная резиденция не является основной, но признана памятником истории и культуры страны. Столицей Казахстана является Нур-Султан, там же находится и основная резиденция президента.

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цены на газ. 5 января правительство страны ушло в отставку.