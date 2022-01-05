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​Кузены из Сургутского района решили стать брокерами и отдали мошенникам рекордную сумму рублей

Сургутские братья-неудачники перевели мошенникам 10 млн 200 тысяч рублей

​Кузены из Сургутского района решили стать брокерами и отдали мошенникам рекордную сумму рублей

Два брата из Сургутского района сделали мошенников богаче на 10 млн 200 тысяч рублей. Это – рекордная сумма, которая досталась злоумышленникам от одной семьи, отметили в пресс-службе районной полиции.

Все началось с того, что 33-летний житель Лянтора увидел в инстаграме рекламу услуг брокера. Он перешел по ссылке и оформил заявку на обратный звонок, указав свой личный абонентский номер.

«На следующий день ему поступил звонок, от неизвестного лица, который сказал, что является сотрудником ПАО «ВТБ Банк» и предложил для более удобного общения перейти в мобильное приложение WhatsApp. В процессе дальнейшего общения лянторцу рассказали плюсы торгов на бирже и предложили опробовать небольшие торги, на минимальные суммы, а также зарегистрироваться на сайте esk-tx.com и открыть электронные кошельки различных платежных систем, в том числе для обмена электронными валютами. После торгов на бирже с минимальными с суммами, брокер предложил перейти к более крупным ставкам», - рассказали в полиции.

Начинающий брокер вложил два миллиона рублей. Через два дня воодушевленный крупным заработком мужчина попросил в долг у своего родственника два миллиона рублей.

«Как только денежные средства были получены, заявитель сообщил об этом менеджеру, с которым ранее общался. Далее, ему вновь позвонил неизвестный и предложил совершить сделку по покупке ценного ископаемого. Для этого необходимо было быть постоянно на связи через приложение видеоконференции и под указания брокера совершать манипуляции на сайте esk-tx.com. В результате сделок, потерпевшему было выплачено 100 тысяч рублей. После чего, он рассказал о своем успехе в торгах своему родственнику и предложил ему принять участие. 44-летний житель Сургутского района принял предложение двоюродного брата, зарегистрировался на том же сайте и открыл счета электронных кошельков. После чего начал совершать переводы денежных средств малыми суммами через системы быстрых платежей. Для создания образа добросовестного брокера, мужчине был совершен возврат части перечисленных им ранее сумм в размере 500 долларов США. Убедившись, что схема рабочая, потерпевший на протяжении месяца переводил различные суммы на счета физических лиц и электронные кошельки», - продолжили в полиции.

В итоге, когда деньги у братьев кончились, лжеброкеры перестали выходить на связь. Таким образом, братья перевели мошенникам 10 миллионов 200 тысяч рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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05 января в 16:02, просмотров: 818, комментариев: 2
Комментарии:
Levvv
05 января в 17:59
Бессмертная сказка о Буратино повторяется в 1001-й раз
Levvv
05 января в 18:01
Какое небо голубое!
Мы - не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож.
Ему с три короба наврешь - и делай с ним что хошь.
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