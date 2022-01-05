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​Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт возложил ответственность за протесты на правительство страны

​Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов в стране
Фото: gov.kz

Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов в стране. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Обязанности премьер-министра Республики временно возложены на Алихана Смаилова, который занимал пост первого вице-премьера ушедшего правительства, передает «Интерфакс».

В пресс-службе президента сообщили, что Токаев провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. «Говоря о сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство, в том числе Минэнерго, а также КазМунайГаз и Казахгаз виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ», — приводит сообщение пресс-службы «Коммерсант».

Накануне в Казахстане прошли митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые протесты. Люди выдвигали требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и другие. В Алматы начались массовые беспорядки, которые продолжились и после объявления об уходе в отставку правительства.


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05 января в 10:35, просмотров: 1019, комментариев: 7
Комментарии:
Alkonowa1ow
05 января в 11:43
Повышение цены на сжиженный газ в 2 раза скорее повод, чем причина волнений в Алма-Ате ( пишу советское название, хорошо что пишу не Верный) и Нур-Султане ( Акмолинск, Целиноград). А выгодоприобретателем этого процесса народных волнений может стать Токаев, который попытается избавиться от опеки «назойливого старика» Назарбаева и стать полноценным Президентом РК. Как всегда это бывает в истории революции делает народ, а к власти приходит новая элита и народу показывает фигуру из трёх пальцев. Так недавно к власти пришёл Пашинян в Армении, сейчас вот Токаев рвётся в РК и ранее была непрерывная череда народных волнений в Киргизии, начиная с Акаева и далее по списку. А вот диктатор Советской закваски Ислам Каримов таких вольностей не допускал и оставил страну процветающей. К слову сказать диктаторы показывают себянеплохими менеджерами. Тот же Пиночет или Салазар оставили после себя неплохие экономики своих стран. Чем закончится эта вторая в системе ЕврАЭС вспышка народных волнений и не торчат ли тут уши наших заклятых партнеров с Запада остаётся только наблюдать.
Альберт Леонов
05 января в 11:59
Снесут к чертям власть. Там не батька.. Не устоят.
А нам надо подсуетиться и Кокчетав, Петропавловск и остальные русские города в родную гавань вернуть.. Казахстана - не было как страны ..Все кругом Российское
Сергей Б
05 января в 13:48
Блин, в Казахстане люди живут. Отправили воровское правительство в отставку, выдвигают требования об улучшении благосостояния народа.

А в России, кто живет? Газ фигарят на развитие экономики Европы, деньги за газ остаются там же. При этом в самой России уровень газификации остается низким.

«При среднестатистическом показателе в 71%, ряд областей не дотягивают даже до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 года газифицирован лишь на 13,1 %.»
Сергей Б Альберт Леонов
05 января в 14:11
Ага, так они и разбежались русские города в родную гавань к Альберту Леонову.

«Прирост реальных располагаемых доходов населения в Казахстане составил за 2014−2018 годы 6,7% против падения на 10,7% в России.»
Альберт Леонов Сергей Б
05 января в 14:38
Вроде не в пустыне живешь.. Сколько переехало в сургут жить? А в Омск и Новосибирскую обл?! Глаза открой..
Сергей Б Альберт Леонов
05 января в 15:07
Я не в пустыне живу, а ты точно на горе. Медитируешь, блин.

Спустись с горы и посмотри сколько из Сургута уехало и мечтает уехать. И сколько из России уехало и мечтает уехать.

«От четырех до пяти миллионов россиян покинули страну в период с 2000 по 2020 годы. Миграционные потоки разделились поровну между странами СНГ и государствами дальнего зарубежья, преимущественно – Европы и Северной Америки.»

От четырех до пяти миллионов россиян покинули страну – это почти четверть всего населения Казахстана.
Сергей Б
05 января в 15:11
Точнее, почти третья часть всего населения Казахстана.
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