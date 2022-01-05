Президент Казахстана Касым-Жомарт возложил ответственность за протесты на правительство страны

Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов в стране. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Обязанности премьер-министра Республики временно возложены на Алихана Смаилова, который занимал пост первого вице-премьера ушедшего правительства, передает «Интерфакс».
В пресс-службе президента сообщили, что Токаев провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. «Говоря о сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство, в том числе Минэнерго, а также КазМунайГаз и Казахгаз виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ», — приводит сообщение пресс-службы «Коммерсант».
Накануне в Казахстане прошли митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые протесты. Люди выдвигали требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и другие. В Алматы начались массовые беспорядки, которые продолжились и после объявления об уходе в отставку правительства.
А нам надо подсуетиться и Кокчетав, Петропавловск и остальные русские города в родную гавань вернуть.. Казахстана - не было как страны ..Все кругом Российское
А в России, кто живет? Газ фигарят на развитие экономики Европы, деньги за газ остаются там же. При этом в самой России уровень газификации остается низким.
«При среднестатистическом показателе в 71%, ряд областей не дотягивают даже до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 года газифицирован лишь на 13,1 %.»
«Прирост реальных располагаемых доходов населения в Казахстане составил за 2014−2018 годы 6,7% против падения на 10,7% в России.»
Спустись с горы и посмотри сколько из Сургута уехало и мечтает уехать. И сколько из России уехало и мечтает уехать.
«От четырех до пяти миллионов россиян покинули страну в период с 2000 по 2020 годы. Миграционные потоки разделились поровну между странами СНГ и государствами дальнего зарубежья, преимущественно – Европы и Северной Америки.»
От четырех до пяти миллионов россиян покинули страну – это почти четверть всего населения Казахстана.