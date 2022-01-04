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​Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

На юге Франции обнаружен новый штамм ковида – им успели заразиться 12 человек

​Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса
pixabay.com

Ученые обнаружили на юге Франции новый штамм коронавируса камерунского происхождения. Об этом следует из препринта исследования новой мутации, который опубликован на портале MedRxiv. Согласно данным исследования, новым вариантом ковида уже заразились 12 человек, пишет РБК.

Отмечается, что первый случай инфицирования этим штаммом был выявлен еще 9 декабря. По информации исследователей, этот вариант ковида содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

Напомним, с середины ноября в мире распространяется омикрон-штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу декабря омикрон проник более чем в сто стран мира.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 514, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 20:54
Шо, опять? Огласите весь список, пожалуйста.

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