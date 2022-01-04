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В Тюмени загорелся Антипинский НПЗ

В Тюмени произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени загорелся Антипинский НПЗ
ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени утром сегодня, 4 января, произошел крупный пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание случилось на установке глубокой переработки мазута.

В ведомстве сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 09:42, в 11:02 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало. Всего к тушению привлечено 84 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 22 единицы техники.

Изначально информация о пожаре на заводе появилась в соцсетях. Тюменцы опубликовали фото с места. По словам очевидцев, дым от пожара был виден в нескольких районах Тюмени.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 689, комментариев: 0
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