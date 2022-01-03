Новый фильм про Человека-Паука стал самым неожиданным и захватывающим

Примерно так же, как на фото, будет выглядеть человек, который никогда не был знаком со вселенной MARVEL и решился пойти на полнометражку «Человек-Паук: нет пути домой». Фильм по праву можно считать одним из долгожданных среди фанатов, неожиданных и захватывающих.

По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы тот помог стереть из памяти людей настоящую личность супергероя. Но вместо этого волшебник призывает заклятых врагов дружелюбного соседа из других вселенных: Доктора Осьминога, Зеленого гоблина, Песочного человека, Ящера и Электро.

Впрочем, Паркеру не придется бороться с таким количеством негодяев в одиночку – к нему на помощь спешат два Человека-Паука из других вселенных.

В России фильм за 18-19 декабря собрал чуть менее 900 млн рублей.