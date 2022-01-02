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Для большинства российских компаний 2021 год стал лучше 2020-го

​ Российские работодатели оценили ушедший 2021 год и дали прогноз на 2022-й

Для большинства российских компаний 2021 год стал лучше 2020-го
pixabay.com

2021 год стал для большинства российских компаний более положительным, чем 2021-й. Об этом следует из опроса HeadHunter, проведенного с 6 по 20 декабря 2021 года среди 300 представителей российских компаний.

Согласно результатам исследования, для 49% работодателей 2021 год прошел лучше, чем 2020. Обратное мнение выразили только 23% респондентов. Еще 17% не увидели существенной разницы.

В гибридном режиме («удаленка»/офис) продолжают работать 59% российских компаний. Представители большинства из них (57%) отметили, что значительная часть сотрудников уже вернулась с «удаленки» и постоянно работает в офисе. 20% приняли решение вообще не возвращать работников в офисы.

В оценке дистанционной занятости мнения опрошенных разделились: 25% отметили, что переход негативно сказался на работе компании, еще ровно столько же придерживаются обратной точки зрения.

Свыше половины респондентов (51%) сообщили, что в 2021 году численность их компании увеличилась (год назад такой ответ дали только 38%). Еще 22% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников, а в 25% случаев все осталось без изменений.

55% представителей компаний заявили об увеличении окладов сотрудников в 2021 году. Только у 4% компаний они снизились, а у 37% остались без изменений. Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний.

Значительная доля работодателей с надеждой смотрят в 2022 год: 40% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные, 43% - как стабильные.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 296, комментариев: 0
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