МВД аннулирует бумажный паспорт при выдаче электронного

МВД России планирует начать выдачу электронных паспортов с 2023 года, при этом бумажный паспорт при получении цифрового будет аннулироваться. Об этом в ведомстве сообщили в ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, два документа будут иметь разную юридическую силу.

Выдача паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства.