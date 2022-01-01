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​Греческий ученый высказал мнение, что «омикрон» – последний штамм коронавируса

Ученый назвал примерные сроки завершения пандемии коронавируса

​Греческий ученый высказал мнение, что «омикрон» – последний штамм коронавируса
Фото pixabay.com

«Омикрон», возможно, станет последним штаммом коронавируса в рамках текущей пандемии, поэтому пандемия дойдет до пика 20 февраля. Такое мнение выразил профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис, сообщает Lenta.ru. По его словам, в Греции восходящая тенденция заражений продолжится до 22 января, после чего начнется спад, а общество получит достаточный иммунитет для противостояния коронавирусу.

Это не первое подобное мнение – аналогичную идею высказывал академик РАН Феликс Ершов предположил, что «омикрон» является сигналом к завершению пандемии, так как, предположительно, этот штамм является очень заразным, но не столь смертельным, что позволит многим людям приобрести иммунитет.


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01 января в 19:13, просмотров: 1617, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
01 января в 21:13
Знаменитым греческим ученым можно верить

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