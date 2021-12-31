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В московских аэропортах массовые отмены рейсов

В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

В московских аэропортах массовые отмены рейсов
Фото: pixabay.com

В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки рейсов. Данный сервиса «Яндекс.Расписание» публикует РБК.

«Во Внуково задержали 14 рейсов, отменили пять, в Домодедово 26 задержанных рейсов и три отмененных. В Шереметьево задержали 11 рейсов, а отменили 147. По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, здесь задерживаются два рейса и один отменен», - передает агентство.

При этом в пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, а отмены связаны с низкой загрузкой.

Отметим, что аэропорт Сургута работает по расписанию. Однако утренний рейс «Победы» из Внуково прибыл с полуторачасовой задержкой.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 492, комментариев: 0
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