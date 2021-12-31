Президент Путин подписал закон об отмене техосмотра личных автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене техосмотра для автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Новая норма касается только тех, кто использует автомобили в личных целях. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — объяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.