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Обязательный техосмотр отменен

Президент Путин подписал закон об отмене техосмотра личных автомобилей

Обязательный техосмотр отменен
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене техосмотра для автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Новая норма касается только тех, кто использует автомобили в личных целях. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — объяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 335, комментариев: 0
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