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​Список иноагентов стал шире

Минюст признал иноагентом писателя Виктора Шендеровича

​Список иноагентов стал шире
Фото: nalog.gov.ru

Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов. Сегодня, 30 декабря, в обновленный реестр Минюста включены писатель Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналисты Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев, а также Андрей Алексеев.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, уточняет РБК. Предыдущее обновление списка СМИ-иноагентов провели 3 декабря.

На сайте министерства уточняется, что решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти: «В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».


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Сегодня в 19:59, просмотров: 133, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 20:42
Кругом одни иноагенты. Обложили демоны. Правительство РФ тоже. Только они не оттуда получают финансирование, а туда. Даже не разберешь что хуже.

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