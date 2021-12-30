Минюст признал иноагентом писателя Виктора Шендеровича

Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов. Сегодня, 30 декабря, в обновленный реестр Минюста включены писатель Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналисты Таисия Бекбулатова, Елена Владыкина, Иван Беляев, а также Андрей Алексеев.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, уточняет РБК. Предыдущее обновление списка СМИ-иноагентов провели 3 декабря.

На сайте министерства уточняется, что решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти: «В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».