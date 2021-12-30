Цены на услуги такси вырастут на 10-15 процентов

В 2022 году цены на поездки в такси вырастут на 10-15 процентов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка.

Среди причин роста цен на услуги перевозчиков – повышение комиссии агрегаторов, цен на бензин, стоимости ОСАГО, нехватка водителей, а также рост пассажиропотока.

Представитель такси «Максим» Павел Стенников отметил, что чек в такси увеличивается ежегодно: «Для того чтобы удержать водителей, сервисам приходится корректировать цены».

По данным издания, в декабре «Яндекс.Такси» разослало водителям письмо, в котором сообщило об увеличении цены на такси.

Стоит отметить, что перед праздниками цены на такси традиционно поднялись.