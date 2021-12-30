В поликлиниках Сургута наблюдается 420 человек с коронавирусом

В сургутском ковидном госпитале проходят лечение 190 человек, из них 17 беременных женщин и двое детей. Кроме того, девять человек находятся в реанимации. Об этом рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов во время брифинга.

«У нас в поликлиниках наблюдается 420 человек. Из них 50 человек – это дети. Это пациенты, которые находятся в активной фазе болезни под нашим наблюдением, и мы их сопровождаем. При этом, такое осложнение как пневмония, развивается у одного из пяти заболевших», – подчеркнул главврач. Также он добавил, что все службы, связанные с противодействием коронавируса, будут работать и в выходные дни.

Ранее, Максим Слепов отметил, что необходимо наращивать темпы вакцинации. Напоминаем, что в Сургуте 225 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины против коронавируса – 95 процентов от плана, а также 209 тысяч привиты вторым компонентом – 88 процентов от плана. Ревакцинацию прошли 38 тысяч сургутян.