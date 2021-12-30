Как пройдут Рождество и Крещение Господне в Сургуте

В Сургуте традиционно пройдут православные праздники, но с соблюдением мер безопасности. Так, в Рождество службу в больших храмах разделят на ночную и утреннюю. Это сделано для того, чтобы все смогли поучаствовать в богослужении – и пожилые, и дети, а также для разделения потоков людей. Ко всему прочему, в храмах будут выдавать средства индивидуальной защиты. Предъявление QR-кода не требуется.

«Праздники будут проходить так, как и положено. Согласно статистике, заболеваемость падает, но мы не расслабляемся. Церковь на сегодняшний день всю свою богослужебную деятельность выстраивает в соответствии с теми предписаниями, которые выпущены Московской Патриархией, чтобы максимально минимизировать возможность заражения в храмах во время богослужения», – рассказал во время брифинга Настоятель храма Георгия Победоносца Сургута, протоиерей Антоний Исаков.

Службы пройдут в десяти храмах Сургута. Задействованы не только основные места богослужения, но и такие как Храм Лазаря четверодневного, Храм святой мученицы Татианы, Храм во Имя Всех Святых в Земле Сибирской Просиявших, Женский монастырь в честь иконы Божией Матери и другие.

Также во время Крещения Христова организуют купели. Помимо зоны на пойме реки Саймы, купания пройдут в шести храмах: Соборе Преображения, Храме Георгия Победоносца, Храме Николая Чудотворца, Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Храме Святителя Луки.

Однако, следует внимательно отнестись к своему здоровью и проконсультироваться с врачом перед тем, как провести омовение в холодной воде. «В первую очередь необходимо оценить состояние своего здоровья на данный момент. Готовы ли вы при критических температурах дополнительно еще погружаться в холодную воду? К сожалению, это может стать триггером для обострения заболеваний и для развития тяжелой патологии», – отметил главный врач поликлиники №1 Максим Слепов. Между тем, отец Антоний предлагает взять крещенскую воду с собой и провести омовение дома.

Напоминаем, в прошлом году крещенские купания были под запретом из-за пандемии.