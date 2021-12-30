Сургутянин, обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой, заявил, что дал показания под пытками

Гражданская жена сургутянина Виталия Бережного Ирина Давыдова, которого обвиняют в убийстве школьницы Насти Муравьевой, заявила, что мужчину заставили дать показания под пытками. По словам женщины, Бережной рассказал о пытках и подтасовке фактов во время одной из встреч. Об этом сообщает агентство ТюменьPRO.

«29 августа его вместе с другими рабочими из цеха привезли в ОРЧ на улицу Тульскую, для экспертизы ДНК. После взятия анализов его увели в подвал и начали пытать электрическим током, заставляя признаться в убийстве и изнасиловании девочки. Это продолжалось несколько часов», – поделилась супруга обвиняемого.

Кроме того, женщина заявила, что во время пыток у Бережного порвалась одежда, а в участке ему выдали новую. В это же время в его квартире уже происходил обыск. Давыдова также отметила, что в день пропажи девочки, ее муж находился на работе. Женщина предоставила детализацию звонков, из которых следует, что он с раннего утра был на связи.

Женщина записала видеообращение к главам силовых структур России с просьбой объективно расследовать уголовное дело по факту убийства тюменской школьницы:

Напомним, что инцидент произошел 30 июня – Настя пропала и не выходила на связь с родственниками. Ее поисками занимались правоохранители и десятки волонтеров, однако найти девочку удалось уже мертвой. Тело обнаружили в районе Лесобазы 19 августа. Падчерица Бережного также не верит в причастность мужчины к убийству.

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