Эксперты составили «Национальный индекс тревожностей»

Пандемия коронавируса и все, что с ней связано, стало основным источников тревог россиян в 2021 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный агентством КРОС. В уходящем году россиян больше всего тревожили введение системы QR-кодов и вакцинация от ковида, тогда как в 2020 году наибольшую обеспокоенность вызывал риск заражения.

Фобия QR-кодов лидирует в 70 регионах и вошла в первую тройку еще в 12 субъектах РФ. Только в Дагестане, Ингушетии и на Чукотке эта тревога уступает другим. В тройку самых больших страхов россиян также вошли вакцинация от ковида и опасения из-за самого вируса. Замыкают пятерку тревога из-за роста числа жестоких преступлений и страх инфляции.

Уточняется, что тревога, связанная с коронавирусом и ростом цен, беспокоила россиян в течение всего 2021 года. Страх жестоких преступлений появился в третьем квартале, в том числе, из-за стрельбы в Пермском университете. В первом квартале года россияне беспокоились из-за разгона протестных акций, во втором и третьем — климатических проблем, в первом и третьем — давления государства на соцсети, в первом и четвертом — внешнеполитической напряженности.