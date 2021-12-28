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Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»*

Верховный суд России постановил ликвидировать «Мемориал»*

Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»*

Верховный суд России поддержал иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал»*. Заседание вела судья Алла Назарова, которая в 2019 году принимала решение о ликвидации общественного движения «За права человека». По решению судьи также должны быть ликвидированы все региональные отделения и иные структурные подразделения организации.

Прокурор Алексей Жафяров в суде обвинил «Мемориал»* в «искажении исторической памяти о Великой Отечественной войне», создании «ложного образа Советского союза как террористического государства», попытках реабилитировать нацистских преступников и открытой поддержке запрещенных организаций.

«Мемориал»* намерен обжаловать решение о ликвидации, а также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил председатель правления организации Ян Рачинский.

*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов


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Сегодня в 16:25, просмотров: 204, комментариев: 0
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