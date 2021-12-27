Моор пообещал сделать Тобольск привлекательным для туризма

Власти Тюменской области перестроят Тобольск по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на «Губернаторских чтениях» 27 декабря.

По его словам, закон о КРТ поможет вовлечь в застройку индивидуальные дома и работать с их собственниками в законном поле. Александр Моор уверен, что важно обеспечить защиту собственникам, но при этом хотелось бы, чтобы они не злоупотребляли своими правами при развитии городов.

Губернатор также добавил, что у властей региона имеются амбициозные планы по обновлению Тобольска. Он станет еще более привлекательным для туристов.

Напомним, в последнем итоговом выпуске «О чем говорят» журналисты СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский много говорили об изменениях Тобольска. По оценке Самборского, Тобольск 10 лет назад и сегодняшний – это два разных города. «Именно с точки зрения преобразования захолустной заброшенной территории в крупный привлекательный туристический и экономический центр», - отметил Тарас Самборский.