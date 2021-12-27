В Тюмени запрещают строительство высоток рядом с аэропоротом, несмотря на имеющееся разрешение

ООО «Специализированный застройщик "Академический"» хотят запретить строительство высоток рядом с территорией аэропорта Плеханово в Тюмени. Соответствующий иск в Калининский райсуд подал тюменский транспортный прокурор. Ранее аналогичный иск был подан к застройщику «В-72», пишут областные СМИ.

СЗ «Академический» получил разрешение на строительство многоэтажных домов на границе Тюмени в прошлом году на законных основаниях. Вскоре после этого приаэродромные зоны были скорректированы в соответствии с воздушным законодательством, в результате чего высотность, на которую застройщик получил разрешение, оказалась больше установленных требований.

Ситуация с СЗ «Академический» не вызвала широкого общественного резонанса в связи с тем, что дома на спорной территории пока не построены, пишет «Деловой квартал». Зато скандал накаляется вокруг застройщика «В-72», которые уже успел построить рядом с аэродромом Плеханово 23-этажный дом. Прокуратура через суд потребовала снизить его этажность и запретить застройщику заключать договоры долевого участия за пределами разрешенной высоты — выше 16 этажа.