16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2329   EUR  82,9363  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Следствие добилось повторной экспертизы по факту смерти сургутянки после операции в Челябинске

Эксперты сделали неоднозначные выводы о причине смерти сургутянки после операции в челябинском медцентре

​Следствие добилось повторной экспертизы по факту смерти сургутянки после операции в Челябинске

Следствие настояло на повторной экспертизе для выяснения причины смерти 47-летней сургутянки Юлии Бакиевой после операции в челябинском медцентре «Медеор». Как сообщает1obl.ru», выводы экспертной организации посчитали необъективными.

Так, в акте судебно-медицинского исследования сообщается, что непосредственная причина смерти – обширные некрозы, которые появились из-за осложнений во оперативного вмешательства. А в судебной экспертизе, при описании необходимых действий врачей, которые не предприняли сотрудники «Медеор», вывод – прямой причинно-следственной связи между бездействиями врачей и смертью Бакиевой нет.

«Я сам врач, имею высшее медицинское образование. Выяснил у профильных коллег, что случаи повреждения диафрагмы канюлей (специальный инструмент для забора жировой ткани с брюшной стенки) описаны в специализированных информационных источниках, что, собственно, и привело к выявленному в итоге пневмотораксу (попаданию воздуха в легкие помимо его попадания естественным путем). Проще говоря, ей пробили диафрагму, а для того, чтобы завуалировать врачебную ошибку, врачи медцентра «Медеор» к выявленным изменениям в легких добавили предположительный диагноз COVID-19, который в итоге не подтвердился», – рассказал корреспонденту «1obl.ru» брат умершей. Также он добавил, что его сестра изначально ехала в Челябинск за коррекцией груди, но в медцентре ей предложили липолифтинг.

По факту смерти сургутянки было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Все материалы направлены на повторную экспертизу в учреждение в другом регионе.

Напоминаем, что трагедия произошла в ноябре 2020 года. Юлия Бакиева умерла после пластической операции по коррекции фигуры в частном медицинском центре «Медеор».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:53, просмотров: 430, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Жители 356 домов в Сургуте перейдут на прямые договоры из-за долгов УК «ДЕЗ ЦЖР» 1033
  2. Глава Лангепаса Сергей Горобченко попал в больницу 873
  3. ​Умер легендарный сургутский фотограф и журналист Леонид Березницкий 806
  4. ​Андрей Филатов ответил на деликатный вопрос 744
  5. ​Андрей Филатов о «Доме пионеров»: Очень просто снести 741
  6. ​Андрей Филатов подтвердил возможность строительства автовокзала на ж/д 623
  7. ​На создание транспортных развязок в Сургуте требуется шесть миллиардов рублей 606
  8. ​За сутки в Югре зарегистрировано 180 случаев COVID-19 601
  9. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 595
  10. ​Андрей Филатов назвал театр «Петрушка» и ДК «Строитель» приоритетными культурными проектами 587
  1. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5064
  2. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 3600
  3. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 3582
  4. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 3529
  5. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 3402
  6. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 3272
  7. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 3211
  8. Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов 3202
  9. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3050
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 3004
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9822
  2. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9640
  3. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 9445
  4. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 9183
  5. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8999
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8923
  7. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8358
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8352
  9. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 8163
  10. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 7802

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика