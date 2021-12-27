Эксперты сделали неоднозначные выводы о причине смерти сургутянки после операции в челябинском медцентре

Следствие настояло на повторной экспертизе для выяснения причины смерти 47-летней сургутянки Юлии Бакиевой после операции в челябинском медцентре «Медеор». Как сообщает1obl.ru», выводы экспертной организации посчитали необъективными.

Так, в акте судебно-медицинского исследования сообщается, что непосредственная причина смерти – обширные некрозы, которые появились из-за осложнений во оперативного вмешательства. А в судебной экспертизе, при описании необходимых действий врачей, которые не предприняли сотрудники «Медеор», вывод – прямой причинно-следственной связи между бездействиями врачей и смертью Бакиевой нет.

«Я сам врач, имею высшее медицинское образование. Выяснил у профильных коллег, что случаи повреждения диафрагмы канюлей (специальный инструмент для забора жировой ткани с брюшной стенки) описаны в специализированных информационных источниках, что, собственно, и привело к выявленному в итоге пневмотораксу (попаданию воздуха в легкие помимо его попадания естественным путем). Проще говоря, ей пробили диафрагму, а для того, чтобы завуалировать врачебную ошибку, врачи медцентра «Медеор» к выявленным изменениям в легких добавили предположительный диагноз COVID-19, который в итоге не подтвердился», – рассказал корреспонденту «1obl.ru» брат умершей. Также он добавил, что его сестра изначально ехала в Челябинск за коррекцией груди, но в медцентре ей предложили липолифтинг.

По факту смерти сургутянки было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Все материалы направлены на повторную экспертизу в учреждение в другом регионе.

Напоминаем, что трагедия произошла в ноябре 2020 года. Юлия Бакиева умерла после пластической операции по коррекции фигуры в частном медицинском центре «Медеор».