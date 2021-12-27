В 2021 году Тюменская область сохранила высокие показатели в самых важных сферах

В Тюменской области подвели итоги завершающего 2021 года. Расширенное заседание правительства региона провел губернатор Александр Моор.

«Этот год проходил под флагом борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, регион столкнулся с другими проблемами: жара, засуха и под конец года – птичий грипп. Каждая из этих ситуаций требовала быстрой реакции. Мы оперативно принимали эффективные решения, придерживаясь принципа – развиваться, двигаться вперед, сохраняя стабильность», – отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в 2021 году не только сохранить, но и улучшить показатели социально-экономического развития, несмотря на возникающие порой непредвиденные ситуации. Регион сохранил высокие показатели в сфере экономики, остался привлекательным для инвестиций, выросла численность многодетных семей. Реализованы и запущены важные проекты: состоялись открытия карбонового полигона в Тюмени, аэропорта в Тобольске, движения по новой развязке на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в областном центре.

«Каждая достигнутая цель и полученный результат – это точка отсчета, трамплин для новых достижений. Текущих и стратегических задач, над которыми нам предстоит работать в 2022 году, достаточно. Важно поддержать развитие региональной экономики, в срок выполнить планы, обозначенные в региональных, национальных проектах и целях, утвержденных в бюджете Тюменской области. Только сотрудничество и работа на результат дадут положительный эффект», – подытожил Александр Моор.