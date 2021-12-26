Андрей Курпатов получил «Грустного рептилоида»

Подведены итоги антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». В этом году победителем стал психотерапевт, телеведущий и руководитель лаборатории нейронаук Сбербанка Андрей Курпатов.

«Сатирическую награду Курпатов получил за активное использование терминов «цифровой аутизм» и «информационная псевдодебильность». Он также заявлял, что использование смартфонов увеличивает риск суицида», - сообщает Znak.com.

В финал вышли блогер Антон Мысливец, который ведет конспирологический ютуб-накал «Крамола», и кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Мысливец и Четверикова рассказывали о медицинских «заговорах», опасности вакцин и «чипировании».

Премия «Почетный Академик ВРАЛ» (Врунической Академии Лженаук) вручается с 2016 года за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. Она учреждена порталом Антропогенез.ру и фондом «Эволюция». В этом году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).