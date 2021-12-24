Югорчан призвали обращаться за помощью в случае домашнего насилия

В УМВД по ХМАО – Югре обратились к жительницам и жителям округа, ставшим жертвами домашнего насилия. В полиции призвали их не молчать и не стесняться просить о помощи.

«Насилие – это принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности, применение физической силы к кому-нибудь», - отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что насилие может быть разным: эмоциональным, физическим, психологическим. Совершаться оно может дома, на работе, в компаниях.

В ситуации насилия можно обратиться за помощью и получить необходимую консультацию: в полиции, центрах социальной помощи населению, общественных организациях, занимающихся вопросами насилия и службах «Телефон доверия».

Телефоны дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре (3467) 398-215, 398-216.

Телефон Единой социальной психологической службы телефона доверия 8-800-101-12-12.

«Помните, насилие не является нормой! Вы имеете право на защиту. Если вы стали жертвой насилия – не стесняйтесь звать на помощь!», - призвали в полиции.