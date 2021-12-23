Жители Тюменской области стали чаще обращаться в центр телефонного обслуживания

В 2021 году специалисты центра телефонного обслуживания Тюменской области обработали почти 2,5 миллиона запросов и звонков. По сравнению с 2020 годом общее количество звонков увеличилось на 300 процентов.

«Это работа 83 операторов, которые работают в рамках своих подразделений в центре. А их на сегодняшний день пять: это отдел по консультированию и записи граждан, отдел информационно-справочных услуг, отдел консультационной поддержки пользователей, отдел обработки вызовов (служба 112) и самая многочисленная служба (53 оператора) оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по единому номеру 122 (служба 122). В текущем году тюменской службой 122 было принято 733 090 вызова», - рассказали в пресс-службе Регионального информационно-образовательного центра.

Для эффективной обработки такого числа обращений граждан в центре телефонного обслуживания внедрены современные цифровые технологии. Кроме того, на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области в 2020 году была организована система общей телефонии и централизованного приема звонков. «Система успешно показала себя в снижении нагрузки с поликлиник и уменьшении количества недозвонов, которое в пиковый период доходило до 40 процентов. Сегодня пространство центра позволяет развернуть здесь горячие линии и call-центр по необходимости и в условиях ограниченного времени. В данный момент это служба 122», - добавили в пресс-службе.