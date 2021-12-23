В Тюменской области повысили минимальный размер зарплаты

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Тюменской области составит 13 890 рублей. Дополнительное соглашение об этом подписано 23 декабря 2021 года правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов"» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области», сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Минимальный размер оплаты труда в регионе соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 2022 год.

«На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством. Работодателей региона, не участвовавших в заключении вышеуказанного дополнительного соглашения, приглашают присоединиться к нему в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения», - добавили в департаменте.