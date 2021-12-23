Завершить обустройство зимников и ледовых переправ в ХМАО планируется до 25 декабря

В Югре по состоянию на 22 декабря введено в эксплуатацию 46% зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Завершить их строительство и обустройство планируется до 25 декабря, но это будет зависеть от природно-климатических условий в зимний период, сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

В ведомстве напомнили, что выезд на лед в период строительства ледовых переправ крайне опасен. «За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность и наложение административного штрафа», - предупредили в депдорхозе Югры.

Для обеспечения безопасности и исключения несанкционированных выездов перед не введенными в эксплуатацию зимниками и ледовыми переправами установлены дорожные знаки, а также устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы.