Собянин: Часть моего времени заключается в том, чтобы не давать миллиардерам искажать исторический облик Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета в Мосгордуме заявил, что старается не дать миллиардерам исказить исторический облик столицы.

«Значительная часть моего времени заключается в том, чтобы не давать долларовым миллиардерам искажать исторический облик Москвы. Это моя принципиальная позиция — историческая память Москвы должна быть сохранена, исторические памятники должны быть сохранены», — цитирует Собянина РБК.

По словам градоначальника, администрацией города было «спасено и отреставрировано» 1,7 тыс. памятников, а также благоустроены исторические улицы — Пятницкая, Лубянка, Маросейка, Тверская и другие. «Конечно, мы никому не позволим разрушать исторический центр города. Поэтому все проекты, которые там реализуются, реализуются максимально щадяще и без сноса исторических памятников. Это уголовно наказуемое преступление», — добавил мэр.