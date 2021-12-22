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​ВОЗ: бустерная доза вакцины от ковида нужна только людям со слабым иммунитетом

В ВОЗ рекомендовали ревакцинироваться людям со слабым иммунитетом

​ВОЗ: бустерная доза вакцины от ковида нужна только людям со слабым иммунитетом
pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали ревакцинироваться от коронавируса людям со слабым иммунитетом. Здоровым людям третья, бустерная доза, не нужна. Сколько бустерных доз потребуется для предотвращения заражения ковидом в будущем, в ВОЗ пока не знают, сказала старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

«Я думаю, все хотят знать, сколько бустерных доз понадобится и когда, но это то, что мы не знаем. Потому что есть много факторов... Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному...», — сказала эксперт ВОЗ.

Во-вторых, по ее словам, на защищенность организма влияют штаммы вируса, в том числе появление новых вариантов. Третий фактор зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.

«Поэтому, когда мы даем свои рекомендации, мы должны принимать во внимание все эти факторы», - заключила Сумия Сваминатан.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 119, комментариев: 0
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