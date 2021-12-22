Больше 250 классов в Югре переведены на удаленку из-за гриппа и ОРВИ

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 20 процентов, но все равно превышает эпидпорог на 82 процента. Хуже всего ситуация с распространением вирусов среди взрослого населения округа старше 15 лет. В этом возрастной группе эпидпорог превышен в четыре раза.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом доля взрослых старше 15 лет составляет 47,8 процента, соответственно, детей - 52,2. В динамике отмечается снижение заболеваемости по всем возрастным группам, но наиболее выраженное снижение - среди школьников 7-14 лет», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость в 11 муниципалитетах, в том числе в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Исследования показывают, что в округе циркулируют SARS-CоV-2 и вирусы гриппа. «В возрастной структуре суммарной заболеваемости гриппом наибольший удельный вес школьников 7-14 лет – 41 процент. В недельной динамике доля школьников снижается и возрастает доля взрослых и детей 3-6 лет», - отметили в ведомстве.

Из-за гриппа, ОРВИ и ковида на 50 неделе образовательный процесс переведен на дистанционный формат в 252 класса в 72-х школах в 11-ти муниципальных образованиях, двух школах-интернатах и трех колледжах.