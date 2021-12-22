Пенсионер из Ямала устроил тройное ДТП на трассе в Югре

Во вторник, 21 декабря, в 19.30 на 23 км автодороги «Северный обход г. Сургут» в Сургутском районе столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали двое жителей Ямала.

«68-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», по предварительным данным, при завершении маневра «обгон», не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком МАЗ, под управлением 37-летнего мужчины, от удара Шевроле отбросило на ранее занимаемую полосу, где произошло столкновение с транспортным средством «Фредлайнер», под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и пассажир «Шевроле», 38-летний мужчина, получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 21 декабря на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.