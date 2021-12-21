Во вторник, 21 декабря, состоялась прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора. Главе региона поступило более 1300 вопросов. На главные из них губернатор отвечал полтора часа.

Одной из тем разговора стала система QR-кодов. Александр Моор ответил на заявление о том, что их введение – это сегрегация. «Я с этим принципиально не согласен. Поскольку сегрегация – это принудительное разделение людей по какому-то социальному признаку – расовой, национальной принадлежности. То есть, по признаку на который человек повлиять не может и изменить ничего не может», - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что QR-код – экстренная и временная мера: «И вводится она именно тогда, когда все остальные меры, предпринимаемые нами ранее, перестали быть эффективными. Пик заболеваемости в Тюменской области приходился на конец октября – начало ноября. Именно в это время по всей стране, во всех регионах были введены нерабочие дни, а с 8 ноября в Тюменской области поэтапно стали вводиться QR-коды. И нужно сказать, что в совокупности со всеми ранее принятыми и действующими мерами это дало свой результат. Заболеваемость стала снижаться. Для меня очень важны цифры занятых коек в моногоспиталях и цифры людей, которые находятся в реанимации, и цифры людей, которые, к сожалению, пока еще умирают. И после всех введенных нами мер эти цифры стали снижаться. Этот говорит о том, что, в совокупности, все принятые нами меры в том числе и QR-коды стали давать свои результат».