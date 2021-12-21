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​Александр Моор полтора часа общался с жителями Тюменской области в прямом эфире

Состоялась прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора

​Александр Моор полтора часа общался с жителями Тюменской области в прямом эфире
Видео: vk.com/aleksandr__moor

Во вторник, 21 декабря, состоялась прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора. Главе региона поступило более 1300 вопросов. На главные из них губернатор отвечал полтора часа.

Одной из тем разговора стала система QR-кодов. Александр Моор ответил на заявление о том, что их введение – это сегрегация. «Я с этим принципиально не согласен. Поскольку сегрегация – это принудительное разделение людей по какому-то социальному признаку – расовой, национальной принадлежности. То есть, по признаку на который человек повлиять не может и изменить ничего не может», - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что QR-код – экстренная и временная мера: «И вводится она именно тогда, когда все остальные меры, предпринимаемые нами ранее, перестали быть эффективными. Пик заболеваемости в Тюменской области приходился на конец октября – начало ноября. Именно в это время по всей стране, во всех регионах были введены нерабочие дни, а с 8 ноября в Тюменской области поэтапно стали вводиться QR-коды. И нужно сказать, что в совокупности со всеми ранее принятыми и действующими мерами это дало свой результат. Заболеваемость стала снижаться. Для меня очень важны цифры занятых коек в моногоспиталях и цифры людей, которые находятся в реанимации, и цифры людей, которые, к сожалению, пока еще умирают. И после всех введенных нами мер эти цифры стали снижаться. Этот говорит о том, что, в совокупности, все принятые нами меры в том числе и QR-коды стали давать свои результат».


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Сегодня в 19:06, просмотров: 101, комментариев: 0
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