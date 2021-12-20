В Югре вышел фильм, посвященный 30-летнему юбилею Общества русской культуры

Организация «Общество русской культуры» в рамках 30-летнего юбилея выпустила документальный фильм о сохранении культурных традиций русского народа и духовно-нравственного воспитания молодежи в Югре.

«Мы снимали фильм около семи месяцев. Это все архивные записи, накопленные Лоншаковой Екатериной Владимировной. Оцифровали очень много научных материалов, которые были собраны в экспедициях, поработали с архивом», – рассказал председатель региональной общественной организации ХМАО-Югры «Общество русской культуры» Ярослав Соловьев.

В фильме вспомнили все значимые моменты общества, в том числе и экспедицию «Славянский ход», во время которой участники приобщались к истории и традициям родного края и изучали фольклор. И, конечно, почтили память Екатерины Лоншаковой, которая организовала и возглавила общественное объединение и была подвижницей культуры в Сургуте.

«У нас есть ряд мероприятий достаточно крупных на окружном и российском уровнях, которые начинала Екатерина Владимировна. Мы их продолжаем, поддерживаем. Ничего не утрачено, ничего не забыто. Это пасхальные хоровые ассамблеи, «Дни славянской письменности и культуры», конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири». Хотим возродить экспедицию «Славянский ход», мы над этим уже работаем», – поделился планами председатель региональной организации.

Кроме того, после показа документального фильма прошла традиционная научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири: основные итоги трех десятилетий и новый вектор развития. На мероприятие были приглашены председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов, директор Сургутской филармонии Яков Черняк, директор Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Анна Кобцева и многие другие.