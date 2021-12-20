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В Госдуму внесли законопроект о пытках в колониях

В Госдуме рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за пытки

В Госдуму внесли законопроект о пытках в колониях
pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны правоохранителей. Документ предусматривает, в частности, ужесточение наказания за пытки, которые организуют или проводят представители власти, чтобы принудить человека к даче показаний или запугать. Такие преступления предлагается перевести в разряд особо тяжких, за них будет полагаться до 12 лет лишения свободы и по ним будет увеличен срок давности.

Также законопроект вводит нового субъекта преступления - сотрудника правоохранительных органов. Ожидается, что это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.

Кроме того, документ расширяет понятие «пытки». Оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над человеком.

По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Клишаса, поправки могут быть приняты в закон в весеннюю сессию.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео с пытками заключенных в российских колониях. После этого президент РФ Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова. В Совете Федерации сообщили о подготовке поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за пытки заключенных. Комментировать эту инициативу в УФСИН Югры отказались, заявив, что «не могут оценивать законотворческие инициативы».


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Сегодня в 15:15, просмотров: 257, комментариев: 0
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