Губернатор Тюменской области ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Во вторник, 21 декабря, в 17.00 губернатор Тюменской области Александр Моор выйдет в прямой эфир. Об этом сообщается в социальных сетях главы региона.

«Дорогие земляки! 21 декабря в прямом эфире отвечу на волнующие вас вопросы. По традиции в конце года подводим итоги, говорим на все волнующие темы. Задавайте вопросы в комментариях под этим постом, пишите на электронную почту info@sovetnik72.com, звоните и оставляйте вопросы на автоответчике. Номер телефона 8 (3452) 515-212. До встречи в прямом эфире на телеканале «Тюменское время» и в социальных сетях 21 декабря в 17:00!», - говорится в посте.

На сегодняшний день только во «Вконтакте» пост губернатора собрал более 900 комментариев.

Стоит отметить, что Александр Моор регулярно выходит в прямой эфир и отвечает на вопросы жителей региона. Только в этом году уже состоялось четыре такие онлайн-встречи.