Тюменская область и Альфа-Банк договорились о сотрудничестве

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Документ направлен ан социально-экономическое развитие региона, сообщается на сайте правительства области.

«Альфа-Банк для нас – очень интересный партнер, который обладает высокими компетенциями в сфере современных финансовых технологий. Результатом поступательного и динамичного развития системы финансово-кредитных услуг в регионе станут улучшение условий для предпринимательской деятельности, рост инвестиционной привлекательности и повышение качества жизни наших земляков», – подчеркнул Александр Моор.

Олег Сысуев отметил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства.