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​Тюменские власти заключили договор, который поможет региональному бизнесу

Тюменская область и Альфа-Банк договорились о сотрудничестве

​Тюменские власти заключили договор, который поможет региональному бизнесу
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Документ направлен ан социально-экономическое развитие региона, сообщается на сайте правительства области.

«Альфа-Банк для нас – очень интересный партнер, который обладает высокими компетенциями в сфере современных финансовых технологий. Результатом поступательного и динамичного развития системы финансово-кредитных услуг в регионе станут улучшение условий для предпринимательской деятельности, рост инвестиционной привлекательности и повышение качества жизни наших земляков», – подчеркнул Александр Моор.

Олег Сысуев отметил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества станет совместное развитие малого и среднего предпринимательства.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 223, комментариев: 0
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