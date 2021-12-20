С начала года автомобильное топливо в ХМАО подорожало на семь процентов

В Югре за среднюю зарплату можно купить 1 531 литр бензина марки АИ-92. К таким выводам пришли аналитики РИА «Новости», исходя из официальных данных по зарплате и по цене автомобильного топлива.

С начала года бензин в округе подорожал на 7,3 процента и достиг 47,42 рубля. С такими показателями Югра не вошла в пятерку регионов России по доступности автомобильного топлива, заняв шестое место.

Больше всего бензина на зарплату могут купить жители Ямала (2084 литра), Москвы (2038), Чукотки (1865), Ненецкого АО (1656) и Магадана (1614). Меньше всего – Чечни (540).

«Во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в октябре 2021 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина и почти все они входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Якутии, которая занимает 11 место. Минимальная стоимость бензина АИ-92 в октябре 2021 года зафиксирована в Челябинской области (43,81 рубля за литр). Кроме нее, еще в восьми регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в октябре 201 года была ниже 45 рублей за литр. Это Новосибирская, Калужская, Ярославская, Омская области, Алтайский край, Кемеровская, Томская и Курганская области. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения», - отмечают аналитики.